Медведев: «Мне нужно было перезарядить батареи»
Медведев поделился ожиданиями от Roland Garros
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на Roland Garros. Шесть недель назад россиянину была сделана операция по поводу грыжи.
«Счастлив вернуться к турнирам. Сейчас я здоров, чувствую себя прекрасно физически, и это самое главное. Я хочу играть, показать хороший теннис, попытаться выиграть несколько матчей. Да, и я снова мечтаю. Потратил это время, чтобы перезарядить батареи, потому что мне это было нужно», — цитирует пресс-служба турнира Медведева.
В воскресенье, 22 мая, стартуют соревнования в основной сетке Roland Garros. Первым соперником Медведева будет аргентинец Факундо Багнис.
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