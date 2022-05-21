Медведев: «Мне нужно было перезарядить батареи»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на Roland Garros. Шесть недель назад россиянину была сделана операция по поводу грыжи.

«Счастлив вернуться к турнирам. Сейчас я здоров, чувствую себя прекрасно физически, и это самое главное. Я хочу играть, показать хороший теннис, попытаться выиграть несколько матчей. Да, и я снова мечтаю. Потратил это время, чтобы перезарядить батареи, потому что мне это было нужно», — цитирует пресс-служба турнира Медведева.

В воскресенье, 22 мая, стартуют соревнования в основной сетке Roland Garros. Первым соперником Медведева будет аргентинец Факундо Багнис.