Хачанов: «Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду полуфинала Australian Open»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих ощущениях после победного четвертьфинального матча на Australian Open-2023.

«Мне кажется, я заново изобрел себя. Я бы сказал, что всегда верю в себя, но бывают взлеты и падения. Когда у тебя такие отличные результаты, это показывает тебе, на что ты способен. Тогда ты начинаешь верить в себя все больше и больше. Думаю, эта уверенность стала гораздо сильнее после US Open. Я добрался здесь до полуфинала, поэтому надеюсь продолжать расти как личность и спортсмен.

Также он поделился ожиданиями от полуфинала турнира.

«Честно говоря, я чувствую себя хорошо. Я очень доволен своим уровнем, тем, как я соревнуюсь, и с нетерпением жду полуфинала здесь, в Австралии, который станет для меня первым на этом турнире», — приводит Tennis World слова Хачанова.

В полуфинале открытого чемпионата Австралии россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет в пятницу, 27 января, и начнется в 6.30 по московскому времени.