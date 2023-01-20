Хачанов написал на камере «Арцах, держись» после выхода в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов впервые вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв в третьем круге турнира Фрэнсиса Тиафо.
Уходя с корта, Хачанов подошел к камере и оставил на ней маркером послание «Арцах, держись».
Послание Карена Хачанова.
Напомним, что вокруг этой территории не утихает многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном.
Арцах — это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов впервые в карьере сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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