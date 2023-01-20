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Сегодня, 17:37

Хачанов написал на камере «Арцах, держись» после выхода в четвертый круг Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters
Послание Карена Хачанова.
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Российский теннисист Карен Хачанов впервые вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв в третьем круге турнира Фрэнсиса Тиафо.

Уходя с корта, Хачанов подошел к камере и оставил на ней маркером послание «Арцах, держись».

Послание Карена Хачанова.
Послание Карена Хачанова.

Напомним, что вокруг этой территории не утихает многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Арцах — это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов впервые в карьере сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Карен Хачанов
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