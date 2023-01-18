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Сегодня, 13:11

Гауфф на тай-брейке обыграла Радукану во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Australian Open-2023.

Во втором круге она обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Гауфф за выход в следующий раунд турнира «Большого шлема» поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 29) — Бернарда Пера (США).

В другом матче испанка Кристина Букша победила канадку Бьянку Андрееску (2:6, 7:6 (9:7), 6:4) и в третьем круге сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 7) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:4)

Кристина Букша (Испания, Q) — Бьянка Андрееску (Канада) — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4

Теннис
Australian Open
Кори Гауфф
Эмма Радукану
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