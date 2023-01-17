Australian Open 2023, женщины: все результаты россиянок в первом круге
В Мельбурне (Австралия) проходит первый круг турнира «Большого шлема» Australian Open 2023.
Все результаты российских теннисисток в первом круге:
Анна Калинская (Россия) — Дэниэлл Коллинз (США) — 5-7, 7-5, 4-6
Камилла Рахимова (Россия)— Катерина Байндль (Украина) — 5-7, 7-6, 1-6
Полина Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 5-7, 1-6
Мэдисон Кис (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6-4, 3-6, 6-2
Кристина Кучова (Словакия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6-7, 5-7
Кэти Волынец (США) — Евгения Родина (Россия) — 6-3, 6-2
Марина Заневская (Бельгия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 2-6, 6-7
Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Екатерина Александрова (Россия) — 2-6, 1-6
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 0-6, 1-6
Ясмин Паолини (Италия) — Людмила Самсонова (Россия) — 2-6, 4-6
Australian Open-2023: новости, статьи, расписание и результаты матчей