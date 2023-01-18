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Сегодня, 12:59

Хачанов в четырех сетах обыграл Каблера и вышел в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Джейсона Каблера из Австралии во втором круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 53 минуты.

20-я ракетка мира Хачанов 15 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 84-й ракетки мира Каблера — 14 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Хачанов сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51?520?000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 18) — Джейсон Каблер (Австралия, WC) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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