Фритц пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

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Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал победу во втором круге турнира «Ролан Гаррос». В четырех сетах он переиграл француза Артура Риндеркнеха — 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Следующим соперником американца будет победитель матча Франсиско Черундоло — Янник Ханфманн.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 9) — Артур Риндеркнех (Франция) — 2:6, 6:4, 6:3, 6:4