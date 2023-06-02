Фритц пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал победу во втором круге турнира «Ролан Гаррос». В четырех сетах он переиграл француза Артура Риндеркнеха — 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Следующим соперником американца будет победитель матча Франсиско Черундоло — Янник Ханфманн.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 9) — Артур Риндеркнех (Франция) — 2:6, 6:4, 6:3, 6:4
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