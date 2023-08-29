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Сегодня, 08:40

Фритц — о поддержке девушки: «Мы одна большая команда, и это здорово»

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал об отношениях с Морган Риддл. Он отметил, что общие цели с девушкой помогают ему достигать результатов.

Возлюбленная спортсмена популяризирует теннис в социальных сетях.

«Здорово иметь кого-то, кто может поддержать тебя и твои цели. Здорово, что мы можем работать вместе. Она многое пытается сделать. Я чувствую, что мы одна большая команда, и это круто», — заявил теннисист.

В первом круге Открытого чемпионата США Фритц одержал победу над соотечественником Стивом Джонсоном. Его следующим соперником станет перуанец Хуан-Пабло Варильяс.

За свою карьеру 26-летний Фритц становился победителем шести турниров ATP в одиночном разряде. Также на его счету одна победа на юниорском турнире «Большого шлема».

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/were-very-much-a-team-sharing-common-goals-helps-fritz-relationship-with-girlfriend-morgan-riddle-flourish
Теннис
Тэйлор Фритц
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