Фритц — о поддержке девушки: «Мы одна большая команда, и это здорово»

Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал об отношениях с Морган Риддл. Он отметил, что общие цели с девушкой помогают ему достигать результатов.

Возлюбленная спортсмена популяризирует теннис в социальных сетях.

«Здорово иметь кого-то, кто может поддержать тебя и твои цели. Здорово, что мы можем работать вместе. Она многое пытается сделать. Я чувствую, что мы одна большая команда, и это круто», — заявил теннисист.

В первом круге Открытого чемпионата США Фритц одержал победу над соотечественником Стивом Джонсоном. Его следующим соперником станет перуанец Хуан-Пабло Варильяс.

За свою карьеру 26-летний Фритц становился победителем шести турниров ATP в одиночном разряде. Также на его счету одна победа на юниорском турнире «Большого шлема».