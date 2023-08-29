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Сегодня, 08:10

Медведев: «Моя цель состоит в том, чтобы после US Open люди говорили обо мне»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о соперничестве между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и 23-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

«Для тенниса хорошо, что эти два парня прямо сейчас играют друг против друга. Это отличная история. Но сейчас начинается турнир, и, надеюсь, мы сможем помешать им сыграть друг против друга. Когда я говорю «мы», то имею в виду себя и кого-то еще. Я занимаю третье место в рейтинге, и у меня есть отрыв, насколько я помню. Думаю, это нормально, что мы говорим о них. Я думаю, мы все еще говорим обо мне. Я не чувствую себя так уж плохо, поэтому постараюсь что-то сделать. Моя цель состоит в том, чтобы после US Open люди говорили обо мне», — приводит Tennis World слова Медведева.

В первом круге Открытого чемпионата США 27-летний российский теннисист сыграет против представителя Венгрии Аттилы Балажа. Матч между ними пройдет 29 августа и начнется не раньше 19.00 по московскому времени. US Open завершится 10 сентября.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/136830/daniil-medvedev-has-message-for-carlos-alcaraz-novak-djokovic-at-us-open/
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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