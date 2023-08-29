Старт Медведева, Рублева и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа

Медведев в первом круге US Open сыграет против Аттилы Балажа из Венгрии

Второй игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Матчи основной сетки US Open-2023 стартуют 29 августа.

В первом круге турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке россияйкий теннисист Даниил Медведева сыграет против Аттилы Балажа из Венгрии. Соперником россиянина Андрея Рублева станет финн Эмиль Руусувуори, Карен Хачанов сыграет с Майклом Ммо из США, а Александр Шевченко — с Кэмероном Норри (Великобритания).

Также сегодня свой первый матч на турнире проведет первая ракетка мира Карлос Алькарас. Он сыграет с немцем Домиником Кепфером.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 29 августа (вторник)

18.00 (мск) Таллон Грикспур (Нидерланды) — Артур Филс (Франция)

18.00 Александр Зверев (Германия) — Александр Вукич (Австралия)

18.00 Джейсон Каблер (Австралия) — Маттео Арнальди (Италия)

18.00 Макс Перселл (Австралия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)

18.00 Уго Умбер (Франция) — Маттео Берреттини (Италия)

18.00 Николас Харри (Чили) — Люка Ван Аш (Франция)

18.00 Диего Шварцман (Аргентина) — Артур Риндеркнех (Франция)

19.00 Даниил Медведев (Россия) — Аттила Балаж (Венгрия)

19.30 Даниэль Альтмайер (Германия) — Констан Лестьенн (Франция)

19.30 Энди Маррей (Великобритания) — Корантен Муте (Франция)

19.30 Алекс Молчан (Словакия) — Григор Димитров (Болгария)

19.30 Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Алекс Микельсен (США)

19.30 Карен Хачанов (Россия) — Майкл Ммо (США)

19.30 Александр Шевченко (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания)

20.00 Себастьян Баэс (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия)

20.00 Танаси Коккинакис (Австралия) — Ю Сюй Сю (Тайвань)

21.00 Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Джон Изнер (США)

21.30 Раду Албот (Молдавия) — Джек Дрейпер (Великобритания)

21.30 Стэн Вавринка (Швейцария) — Йосихито Нисиока (Япония)

21.30 Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Джордан Томпсон (Австралия)

21.30 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Андрей Рублев (Россия)

21.30 Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Хуберт Хуркач (Польша)

21.30 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Отто Виртанен (Финляндия)

23.00 У Ибин (Китай) — Душан Лайович (Сербия)

23.00 Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Дэниэл Эванс (Великобритания)

23.00 Таро Даниэль (Япония) — Гаэль Монфис (Франция)

23.00 Николас Морено де Алборан (США) — Лоренцо Сонего (Италия)

23.00 Тимофей Скатов (Казахстан) — Алекс Де Минаур (Австралия)

23.00 Ллойд Харрис (ЮАР) — Гвидо Пелья (Аргентина)

02.00 (30 августа) Янник Ханфманн (Германия) — Янник Синнер (Италия)

03.30 (30 августа) Карлос Алькарас (Испания) — Доминик Кепфер (Германия)

(время начала матчей предварительное)

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал Карлос Алькарас. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема».

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-цетре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»