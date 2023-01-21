Гарсия вышла в 1/8 финала Australian Open
Француженка Каролин Гарсия обыграла немку Лауру Зигемунд в третьем круге Australian Open-2023 — 1:6, 6:3, 6:3.
В 1/8 финала турнира Гарсия сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Гарсия (Франция, 4) — Лаура Зигемунд (Германия) — 1:6, 6:3, 6:3
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