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Сегодня, 13:31

Гарсия вышла в 1/8 финала Australian Open

Руслан Минаев
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Француженка Каролин Гарсия обыграла немку Лауру Зигемунд в третьем круге Australian Open-2023 — 1:6, 6:3, 6:3.

В 1/8 финала турнира Гарсия сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Гарсия (Франция, 4) — Лаура Зигемунд (Германия) — 1:6, 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
Каролин Гарсия
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