Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился мнением по поводу игры Андрея Рублева на Australian Open.

Ранее российский теннисист одержал победу в третьем круге турнира. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.

«Фаворитом в 1/8 финала Australian Open будет Руне. Он молодой, ему 19 лет, плюс по тому, как он очень хорошо провел конец прошлого сезона и сейчас играет очень уверенно, Рублеву будет крайне тяжело в этой игре», — сказал Чесноков Metaratings.ru.

Рублев сыграет с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала турнира.