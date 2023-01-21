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Сегодня, 13:21

Чесноков — о матче Рублева: «Фаворитом в 1/8 финала Australian Open будет Руне»

Андрей Чесноков прокомментировал игру Рублева на Australian Open
Виктория Кравченко
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Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился мнением по поводу игры Андрея Рублева на Australian Open.

Ранее российский теннисист одержал победу в третьем круге турнира. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.

«Фаворитом в 1/8 финала Australian Open будет Руне. Он молодой, ему 19 лет, плюс по тому, как он очень хорошо провел конец прошлого сезона и сейчас играет очень уверенно, Рублеву будет крайне тяжело в этой игре», — сказал Чесноков Metaratings.ru.

Рублев сыграет с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-rublev-uverenno-obygral-evansa-no-dalshe-favorit-rune-221553/
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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