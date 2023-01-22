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Сегодня, 20:48

Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Федерация тенниса Азербайджана (ATF) обратилась в Международную федерацию тенниса (ITF) с требованием наказать россиянина Карена Хачанова за поддержку Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) на Australian Open.

После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии 26-летний Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!» После выхода в четвертьфинал турнира россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!»

ATF расценила действия Хачанова как «неприемлемую провокацию, направленную против Азербайджана».

«Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и во избежание повторения подобной ситуации просит наказать теннисиста (Хачанова) и принять более строгие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — приводят РИА Новости заявление организации.

Позже глава ATF Октай Асадов выступил с обращением к президенту Федерации тенниса России (ФТР) Шамилю Тарпищеву, в котором попросил его принять «жесткие меры» против российского спортсмена.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230122/khachanov-1846643095.html
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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