Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:23

Азаренко: «Пегула — моя большая подруга, я ее обожаю»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, где она сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы.

«Она потрясающий игрок и была стабильной не только на протяжении прошлого года, но и всей ее карьеры. Она обыграла меня здесь, так что я определенно хочу взять реванш.

Она моя большая подруга. Я ее просто обожаю. У нас каждый раз бывают тяжелые сражения. Мы практикуемся друг с другом. Никаких сюрпризов не будет абсолютно. Кроме того, это будет тяжело, будет много розыгрышей, низкие мячи. На самом деле не легче от того, что я знаю, с кем играю. Она играет довольно просто, и это, я бы сказала, комплимент. Играть эффектно нелегко, но так проще перестараться. Поэтому потрясающе иметь такую стабильность и простоту», — приводит Sportskeeda слова Азаренко.

Матч между белорусской и американской теннисистками пройдет во вторник, 24 января. Начало — в 3.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-she-s-great-friend-i-absolutely-adore-her-victoria-azarenka-heaps-praise-jessica-pegula-ahead-australian-open-clash?key1=newsnowltennis
Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
Джессика Пегула
1
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова
Азаренко — о китаянке Чжу Линь: «Она должна быть в топ-20, потому что играла потрясающе и не сдавалась»
Пивоварова объяснила причину спада Медведева: «У Даниила новый этап в жизни — в семье появился ребенок»
Теннисистка Пивоварова — о соцсетях Касаткиной: «Это хороший фундамент для Дарьи на будущее»
Чесноков: «Если Рыбакина набирает темп, остановить ее бывает очень трудно»
«Медведев еще не раскрыл свой потенциал». Анастасия Пивоварова — об Australian Open, соцсетях Касаткиной и популярности Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости