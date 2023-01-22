Азаренко: «Пегула — моя большая подруга, я ее обожаю»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, где она сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы.

«Она потрясающий игрок и была стабильной не только на протяжении прошлого года, но и всей ее карьеры. Она обыграла меня здесь, так что я определенно хочу взять реванш.

Она моя большая подруга. Я ее просто обожаю. У нас каждый раз бывают тяжелые сражения. Мы практикуемся друг с другом. Никаких сюрпризов не будет абсолютно. Кроме того, это будет тяжело, будет много розыгрышей, низкие мячи. На самом деле не легче от того, что я знаю, с кем играю. Она играет довольно просто, и это, я бы сказала, комплимент. Играть эффектно нелегко, но так проще перестараться. Поэтому потрясающе иметь такую стабильность и простоту», — приводит Sportskeeda слова Азаренко.

Матч между белорусской и американской теннисистками пройдет во вторник, 24 января. Начало — в 3.00 по московскому времени.