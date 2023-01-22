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Сегодня, 20:03

Азаренко — о китаянке Чжу Линь: «Она должна быть в топ-20, потому что играла потрясающе и не сдавалась»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мнением о китаянке Чжу Линь, которую обыграла в 1/8 финала Australian Open.

«Она не сдавалась, какой бы ни был счет. Она должна быть в топ-20, потому что играла потрясающе. Я никогда не слышала о ней раньше. Знаю, что Линь приехала из Китая. И есть так много игроков, которые могут приехать сюда и продемонстрировать потрясающий уровень. Иногда помогает то, что ты уже знаешь своего соперника, но я мало знала о ней, и мне приходилось приспосабливаться на ходу. Она потрясающий игрок, и я желаю ей удачи в этом году. Надеюсь, что мы еще увидим ее», — приводит пресс-служба WTA слова теннисистки.

Также она поделилась эмоциями от победы в матче.

«Я чувствую такое облегчение. Это было 2 часа и 40 минут полного прессинга, смены импульса. В этом матче было все. Я так счастлива, что смогла справиться с этим», — добавила Азаренко.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии белорусская спортсменка встретится с Джессикой Пегулой из США.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3033786/azarenka-predicts-big-things-for-zhu-after-late-night-aussie-open-battle
Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
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