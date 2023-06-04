Фоньини: «Это мой последний или предпоследний «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Фабио Фоньини признался, что задумывается о завершении профессиональной карьеры.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» 36-летний спортсмен проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру (7:5, 3:6, 5:7, 6:1, 4:6).

«У меня появилась проблема, я потянул грудную мышцу. Решил все равно сыграть с Офнером, потому что такой возможности больше может не быть. Это мой последний или предпоследний «Ролан Гаррос». Очень печально, потому что поезд уходит, и никогда не возвращается. Я не умаляю заслуг своего соперника, потому что победитель обязательно заслужил свою победу, но я вряд ли бы проиграл в этом матче в обычных обстоятельствах. Да, могу прозвучать как хвастун, но так оно и есть», — сказал Фоньини на пресс-конференции.

Фоньини — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2015) и победитель 17 турниров ATP (из них 9 в одиночном разряде).