Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:31

Кафельников: «Выступление Хачанова на Australian Open уже считаю успешным»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выступление российского теннисиста Карена Хачанова на Australian Open.

В 1/8 финала Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку в 1/8 финала Australian Open — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

«Выступление Карена уже считаю успешным. Ему надо сейчас наслаждаться этим моментом, выходом в четвертьфинал. Дальше, конечно, соперник серьезный. Мы ожидаем, что Хачанов выйдет победителем из этого противостояния, но ему будет очень непросто. Корда на пике формы, играет с воодушевлением, уверенно. Все зависит от того, как сложатся обстоятельства, будет сложно, но все возможно», — приводит слова Кафельникова Sport24.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-22-kafelnikov-vystupleniye-khachanova-na-australian-open-uzhe-schitayu-uspeshnym
Теннис
Australian Open
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
Хуберт Хуркач
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков
В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ
В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Чесноков: «Хачанов прошел Нисиоку пешком, уровень сейчас у него космический»
Тарпищев: «Хачанов показывает свой лучший теннис за последние пару лет»
Ольховский назвал Хачанова фаворитом четвертьфинала Australian Open против Корды
Легечка на тай-брейке победил Оже-Альяссима в четвертом круге Australian Open
Пегула вышла в четвертьфинал Australian Open
Ольховский — о выходе Хачанова в четвертьфинал на Australian Open: «Молодчина, выдержал и прошел!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Хачанов показывает свой лучший теннис за последние пару лет»

Чесноков: «Хачанов прошел Нисиоку пешком, уровень сейчас у него космический»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости