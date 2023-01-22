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Australian Open, 1/8 финала: Хачанов сыграет с Нисиокой, Свентек — Рыбакина и другие матчи

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Карен Хачанов.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Australian Open 2023 в одиночном разряде в воскресенье, 22 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023
Мужчины, одиночный разряд. 1/8 финала

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Янник Синнер (Италия, 15)

Йосихито Нисиока (Япония, 31) — Карен Хачанов (Россия, 18) (начало не ранее 06.30 мск)

Иржи Легечка (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Себастьян Корда (США, 29)

Открытый чемпионат Австралии-2023
Женщины, одиночный разряд. 1/8 финала

Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7)

Джессика Пегула (США, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 20)

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Чжу Линь (Китай)

Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 22)

Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь.

Теннис
Australian Open
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