Екатерина Макарова назвала фаворитов Australian Open-2023
Олимпийская чемпионка, экс-восьмая ракетка мира Екатерина Макарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о прогрессе Арины Соболенко. Прошлый сезон белорусская теннисистка закончила на пятой строчке рейтинга WTA.
— Соболенко не хватает концентрации, учитывая ее проблемы с двойными ошибками?
— Есть такой момент. Если ей чуть-чуть добавить хладнокровия, то она может подняться еще выше. Арина — классный атлет, играет в хороший, активный теннис. У нее мощные удары, она строит свою игру через быстрые розыгрыши.
— У нее есть все, чтобы стать первой ракеткой мира?
— Однозначно. Мы много с ней тренировались. Я еще тогда сказала, что из нее получится крутой игрок. Если сможет удержать тело и не будет получать травмы. Она прибавляет с каждым годом, поэтому не удивлюсь, если в 2023 году она выиграет один из турниров «Большого шлема».
— Кого вы считаете фаворитом Australian Open?
— У мужчин назову Новака Джоковича, у женщин — Арину Соболенко.