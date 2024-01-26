Джокович — Синнер: видеообзор матча 1/2 финала Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер победил серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open-2024.

Встреча прошла 26 января и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Eurosport Tennis.

Первая ракетка мира Джокович потерпел поражение на Australian Open впервые за шесть лет. С момента его предыдущего проигрыша на турнире прошло 2195 дней: 22 января 2018 года серб уступил корейцу Чон Хену (6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7)) в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2018.

В финале Australian Open-2024 Янник Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев — Александр Зверев.