Белорусская теннисистка Арина Соболенко будет защищать титул в решающем матче Australian Open против китаянки Чжэн Циньвэнь во вторник, 27 января. Время начала — в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию женского финала Australian Open-2024. В России нет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на платформе EurosportPlayer по платной подписке. Бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

25-летняя белоруска — действующей чемпион Открытого чемпионата Австралии.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости