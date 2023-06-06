Дом француза Пуя ограбили на 600 тысяч евро, пока теннисист играл на «Ролан Гаррос»

Французского теннисиста Пуя обокрали на 600 тысяч евро во время «Ролан Гаррос»

Дом французского теннисиста Люка Пуя в Ренне ограбили, сообщает Journal du dimanche.

По данным источника, преступники воспользовались отсутствием теннисиста и украли ювелирные украшения и люксовые часы на общую сумму около 600 тысяч евро. Ограбление произошло 2 июня, а Люка в это время играл в первом круге «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.

Теннисист обнаружил следы взлома, когда вернулся домой после завершения матча.

В одиночном разряде Пуй пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию и дошел до второго круга, где уступил британцу Кэмерону Норри (1:6, 3:6, 3:6).