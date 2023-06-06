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Сегодня, 16:30

Веснина назвала Павлюченкову настоящим героем после вылета с «Ролан Гаррос»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Теннисистка Анастасия Павлюченкова.
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала корреспонденту «СЭ» поражение россиянки Анастасии Павлюченковой от чешки Каролины Муховой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» (5:7, 2:6).

«Настя — настоящий герой. Она вошла в четверть финал, в своем втором турнире большого шлема после травмы. Для нее было важно набрать это количество очков, потому что турниры по замороженному рейтингу заканчиваются. Она это сделала, выполнила задачу максимум и показала классный теннис, обыграла очень сильных соперников. Сегодня немножко не хватило ей, где-то было много не вынужденных ошибок. Может подустала, давно она не играла в таком темпе. Каролина Мухова находится на хорошем ходу, очень опытная сильная теннисистка. Сегодня Павлюченковой было сложно играть против нее», — сказала Веснина «СЭ».

31-летняя Павлюченкова является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалисткой одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победительницей 18 турниров WTA.

Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Елена Веснина
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