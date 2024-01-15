Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Пейтон Стернс в первом круге Открытого чемпионата Австралии во вторник, 16 января. Начало — ориентировочно в 03:00 (по московскому времени).

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

26-летняя Касаткина — победительница семи турниров WTA, обладательница Кубка Билли Джин Кинг и чемпионка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. В 2024 году россиянка дошла до финала турнира в Аделаиде и до стадии 1/4 финала — в Брисбене. Дарья — первая ракетка России.

22-летняя Стернс в прошлом году дебютировала в топ-50 мирового рейтинга. Сейчас она 48-я ракетка мира. Американская теннисистка дебютирует на Australian Open.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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