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Медведев — Зверев и Джокович — Синнер: время начала и где смотреть полуфиналы Australian Open

Полуфиналы Australian Open-2024 в мужском одиночном разряде пройдут 26 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдут в пятницу, 26 января. Первым запуском сыграют серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

Вторым запуском на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.
Следить за матчами 1/2 финала можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Новак Джокович
Янник Синнер
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