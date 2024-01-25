Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдут в пятницу, 26 января. Первым запуском сыграют серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

Вторым запуском на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Следить за матчами 1/2 финала можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости