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Соболенко — Гауфф: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Полуфинал Australian Open Соболенко — Гауфф начнется в 11:30 25 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с американкой Коко Гауфф в рамках 1/2 финала Australian Open в четверг, 25 января. Начало — не ранее 11.30 по московскому времени.

Следить за матчами 1/2 финала можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Соболенко и Гауфф друг с другом играли шесть раз. Преимущество по личным встречам у американки — 4:2, в том числе Кори оказалась сильнее в последнем очном матче — в финале US Open-2023 со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Соболенко — действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году она в финале в трех сетах победила Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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