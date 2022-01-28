Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как воспринял конфликт россиянина Даниила Медведева с судьей во время полуфинала Australian Open.

В конце второго сета Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.

«Конечно, это было смешно, но я не обращаю внимания на такие вещи. Я знаю, что некоторые игроки иногда так делают, чтобы вывести тебя из себя, это может быть своего рода тактикой. Но ничего страшного, Медведев точно не самый зрелый человек в мире.



Что я думаю о Данииле, как о сопернике? Медведев — отличный оппонент. Он бегает, как марафонец, причем может делать это часами напролет. Я не уверен, что это может долго продолжаться, потому что опыт других игроков и победителей турниров «Большого шлема» говорит, что это оказывает серьезное влияние на тело. Впрочем, я уважаю тот факт, что Даниил способен так много бегать и навязывать физическую борьбу в каждом розыгрыше. Он — один из главных бойцов наравне с Надалем. Думаю, он заслужил титул», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Циципас проиграл Медведеву в четырех сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:6. В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится в воскресенье, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).