Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:58

Циципас о конфликте Медведева с судьей: «Это было смешно. Даниил — не самый зрелый человек в мире»

Циципас рассказал, как отреагировал на конфликт Медведева с судьей в полуфинале Australian Open
Иван Торопцев
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как воспринял конфликт россиянина Даниила Медведева с судьей во время полуфинала Australian Open.

В конце второго сета Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.

«Конечно, это было смешно, но я не обращаю внимания на такие вещи. Я знаю, что некоторые игроки иногда так делают, чтобы вывести тебя из себя, это может быть своего рода тактикой. Но ничего страшного, Медведев точно не самый зрелый человек в мире.

Что я думаю о Данииле, как о сопернике? Медведев — отличный оппонент. Он бегает, как марафонец, причем может делать это часами напролет. Я не уверен, что это может долго продолжаться, потому что опыт других игроков и победителей турниров «Большого шлема» говорит, что это оказывает серьезное влияние на тело. Впрочем, я уважаю тот факт, что Даниил способен так много бегать и навязывать физическую борьбу в каждом розыгрыше. Он — один из главных бойцов наравне с Надалем. Думаю, он заслужил титул», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Циципас проиграл Медведеву в четырех сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:6. В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится в воскресенье, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
3
2
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев извинился перед судьей и пожал ему руку после победы над Циципасом в полуфинале Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости