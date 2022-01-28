Александр Медведев: «Претензии Медведева в адрес судьи справедливые — отец Циципаса вмешивался в ход матча»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, который также является организатором двух профессиональных теннисных турниров — St.Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy, — прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Одна из главных причин побед Даниила — то, что он превосходил Циципаса в игре на задней линии. И по силе, и по разнообразию. А Циципас, конечно, блестяще играл у сетки. У грека, наверное, под 40 или 50 выходов. Не часто такое бывает за поединок. Две разных тактики столкнулись. И я рад, что тактика Медведева принесла ему успех.

Грозная речь Даниила в адрес судьи? Если держать эмоции внутри, они могут так повлиять, что вообще ничего не сможешь сделать. Причины такого поведения Даниила абсолютно справедливые: судья игнорировал неоднократные вмешательства отца Циципаса в ход матча. И делал это громко, не жестами, а голосом. Был риск, что Медведев потеряет концентрацию. Но, видите, это помогло ему собраться после сложного сета. В дальнейшем Даниил взял себя в руки и довел дело до победы. А в последнем сете вообще разнес Циципаса.

Будем стараться, чтобы Медведев приехал на наш турнир в Петербург и радовал поклонников тенниса», — сказал Александр Медведев «РБ Спорт».

В финале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.