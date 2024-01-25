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25 января, 23:47

Чжэн Циньвэнь: «Соболенко — одна из самых сильных игроков в туре. Она цельный игрок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китайская теннисист Чжэн Циньвэнь поделилась ожиданиями от матча с белорусской Ариной Соболенко в финале Australian Open-2024.

«Я уверена, что финал будет очень конкурентным, потому что Соболенко одна из самых сильных игроков в туре. У нее самая мощная подача, самый мощный форхенд, самый мощный бэкхенд. Она действительно цельный игрок. Она будет первой сеянной теннисисткой, с которой я сыграют на этом турнире. Посмотрим, что произойдет в финале. Кто лучше справится, кто покажет свой лучший теннис, тот и выиграет матч», — сказала Циньвэнь на пресс-коференции.

Финал Australian Open между 25-летней Соболенко и 21-летней Циньвэнь пройдет в субботу, 27 января. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой турнира.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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