Чесноков — о поражении Медведева: «Реальная сенсация. Он играл отвратительно»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

«Первый сет проиграл, второй выиграл. Вопрос: из какой жопы он вытащил второй сет? По-другому не назовешь. Это просто нереально! У Медведева букет ошибок. В одном гейме совершил элементарные ошибки. Подарок сопернику! Просто немыслимо. Это очень плохой матч для Даниила. Мне жаль, что он так сыграл. Когда играешь в хороший теннис, жалко проигрывать. А когда играешь как дерьмо... Просто ужасно. Реальная сенсация. Он играл отвратительно. Даже вы выиграли бы этот гейм у Медведева», — цитирует Чеснокова Sport24.

В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина пять титулов. Медведев становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.