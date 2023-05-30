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Чесноков — о поражении Медведева: «Реальная сенсация. Он играл отвратительно»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

«Первый сет проиграл, второй выиграл. Вопрос: из какой жопы он вытащил второй сет? По-другому не назовешь. Это просто нереально! У Медведева букет ошибок. В одном гейме совершил элементарные ошибки. Подарок сопернику! Просто немыслимо. Это очень плохой матч для Даниила. Мне жаль, что он так сыграл. Когда играешь в хороший теннис, жалко проигрывать. А когда играешь как дерьмо... Просто ужасно. Реальная сенсация. Он играл отвратительно. Даже вы выиграли бы этот гейм у Медведева», — цитирует Чеснокова Sport24.

В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина пять титулов. Медведев становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-30-chesnokov-o-porazhenii-medvedeva-kogda-igrayesh-khorosho-zhalko-proigryvat-a-kogda-igrayesh-kak-dermo-sensatsiya
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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