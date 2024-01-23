Чесноков назвал причины поражения Рублева в четвертьфинале Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от Янника Синнера (4:6, 6:7 (5:7), 3:6) в четвертьфинальном матче Australian Open.

«Жалко Рублева. Я считаю, у него не было той нужной свежести. Он не восстановился к этому матчу после марафона. Скажем так, даже если бы он выиграл второй сет у Синнера, что было бы дальше? В любом случае была хорошая игра, интересный теннис. Синнер доказал, что у него есть амбиции на титул. И этот фундамент, который сделал Рублев в начале года, поможет ему претендовать на что-то хорошее и интересное на протяжении всего года», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.