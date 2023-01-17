Плишкова вышла во второй круг Australian Open
Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла китаянку Ван Сиюй в первом круге Australian Open-2023 — 6:1, 6:3.
В следующем матче финалистка двух турниров «Большого шлема» сыграет с победительницей пары Сорана Кирстя (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 30) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:3
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