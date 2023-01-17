Плишкова вышла во второй круг Australian Open

Читать «СЭ» в

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла китаянку Ван Сиюй в первом круге Australian Open-2023 — 6:1, 6:3.

В следующем матче финалистка двух турниров «Большого шлема» сыграет с победительницей пары Сорана Кирстя (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 30) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:3