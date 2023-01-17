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Сегодня, 07:17

Организаторы Australian Open запретили приносить на матчи турнира российский и белорусский флаги

Иван Торопцев
Корреспондент
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Australian Open.
Фото AFP

Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский и белорусский флаги на матчи турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Tennis Australia.

Организация приняла это решение из-за жалоб со стороны украинских зрителей.

«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить российский и белорусский флаги, но болельщикам было запрещено размахивать ими и создавать помехи для других зрителей. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Australian Open», — говорится в заявлении Tennis Australia.

Организация отметила, что украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого на трибуне во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль. Байндль одержала победу со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 и вышла во второй круг, ей предстоит сыграть против американки Кэти Макнелли.

Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января. В основную сетку турнира попали 20 представителей России, они выступают в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/16812897
Теннис
Australian Open
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