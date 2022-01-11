Бывший министр иммиграции Австралии заявил, что Джокович должен быть выдворен из страны
Бывший министр иммиграции Австралии Керри Берк высказал мнение, что первая ракетка мира Новак Джокович должен быть выдворен из страны. По его словам, каждый, кто прилетает в Австралию, должен быть дважды привит от коронавируса.
«Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук по закону может аннулировать визу Новака Джоковича, — приводит слова Берка Sydney Morning Herald. — Никакие решения судьи Энтони Келли не могут лишить министра таких полномочий. Если закон требует, чтобы каждый, кто прилетает в Австралию, дважды привился от коронавируса... Если же Джокович не выполняет эти требования, то любые его попытки остаться в Австралии должны провалиться. Это и должен решить министр Хоук. Это решение обязано быть принято».
Ранее стало известно, что решение о возможной депортации Джоковича могут принять завтра или в ближайшие дни. Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук пока думает над этим вопросом.
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