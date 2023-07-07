Блинкова вышла в третий круг Уимблдона
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу во втором круге Уимблдона-2023.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 59 минут.
В третьем круге 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — 7:5, 6:3
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