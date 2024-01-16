Блинкова обыграла Букшу и вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова победила испанку Кристину Букшу в первом круге Australian Open — 6:2, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 19 минут.
57-я ракетка мира Блинкова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. У 56-й ракетки мира Букши ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
Во втором круге россиянка встретится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:2, 6:4
Источник: Australian Open. Женщины
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