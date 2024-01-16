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Сегодня, 10:00

Руне в четырех сетах обыграл Нисиоку на старте Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне победил японца Есихито Нисиоку в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 25 минут.

Во втором круге турнир Руне сыграет с французом Артуром Казо.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 8) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Хольгер Руне
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