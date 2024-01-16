Руне в четырех сетах обыграл Нисиоку на старте Australian Open
Датский теннисист Хольгер Руне победил японца Есихито Нисиоку в первом круге Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 25 минут.
Во втором круге турнир Руне сыграет с французом Артуром Казо.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания, 8) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
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