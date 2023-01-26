Белорусская теннисистка Азаренко дала резкий ответ о флагах РФ на Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко резко ответила на вопрос журналиста о российский флагах на матчах Australian Open.

«Я не знаю, что вы хотите, чтобы я ответила. Если это провокационный вопрос, то вы можете крутить историю, как хотите. Эти инциденты, которые, на мой взгляд, никак не связаны с игроками, но почему-то вы продолжаете втягивать теннисистов в это», — приводит слова Азаренко ИА REGNUM с ссылкой на Fox News.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила проносить на трибуны российский и белорусский флаги. Однако, болельщики после матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:4) держали флаг с портретом президента России Владимира Путина, а на некоторых были надеты майки с буквой Z.

В турнире продолжают принимать участие спортсмены из России и Сербии. В полуфинале чемпионата сербский теннисист Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.