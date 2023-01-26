Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:39

Белорусская теннисистка Азаренко дала резкий ответ о флагах РФ на Australian Open

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Виктория Азаренко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко резко ответила на вопрос журналиста о российский флагах на матчах Australian Open.

«Я не знаю, что вы хотите, чтобы я ответила. Если это провокационный вопрос, то вы можете крутить историю, как хотите. Эти инциденты, которые, на мой взгляд, никак не связаны с игроками, но почему-то вы продолжаете втягивать теннисистов в это», — приводит слова Азаренко ИА REGNUM с ссылкой на Fox News.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила проносить на трибуны российский и белорусский флаги. Однако, болельщики после матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:4) держали флаг с портретом президента России Владимира Путина, а на некоторых были надеты майки с буквой Z.

В турнире продолжают принимать участие спортсмены из России и Сербии. В полуфинале чемпионата сербский теннисист Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3774435.html
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Виктория Азаренко
Карен Хачанов
Новак Джокович
2
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Спортивный психолог Гущин: «Рыбакина — не русский продукт, кто бы что ни говорил»
Полиция отпустила задержанных на Australian Open сербов с флагами России, не выдвинув обвинений
Соболенко: «Я очень рада этой победе. Магда невероятная теннисистка и показала отличный теннис»
Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии и сыграет с Рыбакиной
От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии
Australian Open: расписание и результаты матчей полуфиналов 26 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Ольховский высказался о мужских полуфиналах Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости