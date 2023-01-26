Андрей Ольховский высказался о мужских полуфиналах Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящих мужских полуфиналах Открытого Чемпионата Австралии по теннису.

«На мой взгляд, все едины во мнении, что Джокович явный фаворит своего полуфинала. В другой части сетки, если смотреть по матчам между собой до этого турнира, то Циципас — фаворит в паре с Хачановым. Но пальму первенства именно в предстоящем матче я бы ему не отдавал. Я считаю, что у Хачанова завтра есть хорошие шансы. Я жду упорный матч у Карена и Стефаноса. Кто лучше будет готов именно завтра, тот и победит», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии встретятся Новак Джокович — Томми Пол и Карен Хачанов — Стефанос Циципас.