Чесноков оценил шансы Рыбакиной и Соболенко в финале Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем женском финале Открытого Чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграют Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Беларуси.

«Фаворита для меня нет в финале, матч 50 на 50. Рыбакина играет легко, психологически спокойно. Соболенко тоже сыграла в полуфинале хорошо. В финале тот, кто возьмет инициативу в свои руки, тот и будет иметь больше шансов на победу. Обе теннисистки играют в силовой агрессивный теннис. Начинается этот теннис обычно с подачи. Рыбакина в игре с Азаренко уже в первом сете сделала много эйсов. Соболенко пробивает на силу практически любой удар. Так что, я думаю, кто будет более психологически устойчив, ну и, конечно, точнее, тот и выиграет. В финале важен любой нюанс, финалы бывают и провальные, если кто-то сгорел по ходу игры или еще до ее начала», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Финал Рыбакина — Соболенко состоится в субботу 28 января.