Соболенко: «Хочу быть первым номером рейтинга WTA и выиграть Уимблдон»

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Мэдисон Кис в четвертьфинале Уимблдона — 6:2, 6:4.

«Что мотивирует больше — первый номер рейтинга WTA или победа в Уимблдоне? Я хочу и то и то, честно говоря. Но мне нужно оставаться сфокусированной. Если начну думать о подобных вещах, потеряю контроль на корте.

Позже мы увидим, готова ли я стать лидером мирового рейтинга», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

Соболенко вышла в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» и сыграет с Онс Жабер (Тунис) за выход в финал.