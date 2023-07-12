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Сегодня, 18:27

Звонарева в паре с Зигемунд не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Руслан Минаев
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Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд не смогла выйти в полуфинал Уимблдона.

Дуэт уступил Марии Боузковой (Чехия) и Саре Соррибес-Тормо (Испания) со счетом 6:7 (2:7), 5:7. Матч длился 2 часа 11 минут.

За выход в финал дуэт из Чехии и Испании встретится с парой Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 7:6 (7:2), 7:5

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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