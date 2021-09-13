Российский теннисист Даниил Медведев получил 2,5 миллиона долларов за победу на US Open. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Чек на сумму 2,5 миллиона долларов Медведеву вручили во время церемонии награждения. Джокович заработал 1,25 миллиона долларов.

Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема». В матче, который продолжался 2 часа 17 минут, россиянин сделал 16 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8.