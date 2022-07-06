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Кирьос удивлен выходу в полуфинал Уимблдона: «Я думал мой корабль уплыл»

Кирьос удивлен выходу в полуфинал Уимблдона-2022
Руслан Минаев
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Австралиец Ник Кирьос прокомментировал победу над чилийцем Кристианом Гарином в четвертьфинале Уимблдона-2022 (6:4, 6:3, 7:6 (7:5).

27-летний теннисист впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Здесь потрясающая атмосфера, как всегда. Я просто никогда не думал, что окажусь в полуфинале турнира «Большого шлема». Я думал корабль уплыл. В начале своей карьеры я не добивался больших успехов и, возможно, мой поезд ушел. Я действительно горжусь тем, что вернулся сюда», — цитирует Кирьоса пресс-служба ATP.

В полуфинале Уимблдона-2022 Кирьос сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Рафаэль Надаль (Испания).

Теннис
Wimbledon
Ник Кирьос
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