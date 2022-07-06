Кирьос обыграл Гарина и впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале Уимблдона-2022.
Матч длился 2 часа 15 минут и закончился со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5).
За матч Кирьос сделал 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 попыток. У Гарина — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 9 попыток.
В своем первом полуфинале Уимблдона в карьере Кирьос сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Рафаэль Надаль (Испания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ник Кирьос (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:5)
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