Кирьос обыграл Гарина и впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале Уимблдона-2022.

Матч длился 2 часа 15 минут и закончился со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5).

За матч Кирьос сделал 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6 попыток. У Гарина — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 9 попыток.

В своем первом полуфинале Уимблдона в карьере Кирьос сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Рафаэль Надаль (Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ник Кирьос (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:5)