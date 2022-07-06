Надаль в героическом матче переиграл Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона-2022
Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона-2022 — 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).
Матч длился 4 часа 20 минут.
Во втором сете при счете 4:3 Надаль брал медицинский тайм-аут.
За встречу Фритц сделал 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14 попыток. У Надаля — 5 эйса, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 попыток.
В следующем матче испанец сыграет против австралийца Ника Кирьоса.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания) — Тэйлор Фритц (США) — 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4)
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