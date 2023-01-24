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Сегодня, 15:35

Циципас вышел в полуфинал Australian Open и сыграет с Хачановым

Руслан Минаев
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл чеха Иржи Легечку в четвертьфинале Australian Open 2023 — 6:3, 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

За игру Циципас сделал 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У Легечки — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира «Большого шлема» Циципас встретится с Кареном Хачановым. Россиянин обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду (7:6, 6:3, 3:0), который снялся с матча из-за травмы запястья.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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