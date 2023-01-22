Чесноков: «Если Рыбакина набирает темп, остановить ее бывает очень трудно»

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал выступление на Australian Open бывшей россиянки Елены Рыбакиной, представляющей сейчас Казахстан.

«У Рыбакиной есть такая слабость: на крупных турнирах она не слишком уверенно проводит первый круг. Но если она набирает темп, остановить ее бывает очень трудно. Так было в прошлом году на Уимблдоне, который Лена в итоге выиграла. Сейчас ситуация похожа, и игра Рыбакиной очень напоминает прошлогоднюю. Мне кажется, она близка к своей чемпионской форме», — рассказал Чесноков Betonmobile.ru.

Чесноков также обозначил главные козыри спортсменки.

«Рыбакина относится к числу агрессивных теннисистов. Есть игроки, которые любят возить мяч по корту, но Лена не такая. Сразу после подачи она начинает играть очень плотно, немедленно атакует. При этом подает она очень хорошо, в районе 180 км/час. И почти всегда точно, мяч летит прямо в угол. Такая манера игры доставляет проблемы практически всем соперницам», — объяснил специалист.

В четвертом круге Australian Open уроженка Москвы Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши (6:4, 6:4). Теперь в четвертьфинале ей предстоит сыграть с Еленой Остапенко из Латвии.