Соболенко — команде: «Без вас я бы не смогла так много достичь, но без меня вы бы тоже не были так хороши!»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы на Australian Open-2024. В финале она обыграла Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.

«Поздравляю Чжэн с невероятным турниром. Знаю, что проигрывать в финале тяжело, но ты невероятный игрок и такая молодая. У тебя будет много финалов, и ты победишь. Поздравляю тебя и твою команду. Спасибо организаторам турнира, всем, кто помогал мне в эти две недели. Я и представить не могла, что еще раз подниму этот трофей — невероятное ощущение, у меня нет слов», — сказала Соболенко на церемонии.

Также 2-я ракетка мира обратилась к своей команде.

«Команда! Вау! Ребята, я вас немного напрягла после того финала в Брисбене. В этот раз у меня вышло чуть лучше. Спасибо, что всегда остаетесь на моей стороне, несмотря ни на что. Без вас я бы не смогла так много достичь в этом спорте. Спасибо огромное за все, что делаете. Но без меня вы бы тоже не были так хороши! Примите этот факт. (Смеется.) Я никогда раньше не упоминала семью в победных речах, но самом деле должна сказать им огромное спасибо за все, что они сделали. Мне на английском продолжать, они же не поймут? Ладно, надеюсь, им переведут. (Смеется.) Я очень вас люблю, вы моя главная мотивация. Все, что я делаю, я делаю только для вас. Люблю и очень скучаю. Спасибо болельщикам за такую поддержку, я обожаю играть перед вами», — сказала Соболенко.

25-летняя теннисистка стала первой теннисисткой, защитившей титул на Открытом чемпионате Австралии после соотечественницы Виктории Азаренко (2012, 2013).

Соболенко теперь является двукратной победительницей турниров «Большого шлема». Также на ее счету 15 титул в карьере.