Чжэн Циньвэнь — о финале Australian Open: «Я могла бы сыграть лучше, но не получилось»

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко (3:6, 2:6) в финале Australian Open-2024.

«Поздравляю Арину с таким замечательным матчем. Это мой первый финал. Мне немного жаль, но так бывает, это опыт для меня. В то же время я хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли посмотреть на меня. Я чувствую, что могла бы сыграть лучше, но в этом матче у меня не получилось. Спасибо моей команде за то, что помогла мне добраться до этой стадии. Мне очень понравилось играть на Australian Open. Это был удивительный опыт для меня. Уверена, что в будущем будет больше», — сказала Циньвэнь после матча.

Для 21-летней китаянки это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема». С понедельника Циньвэнь дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.